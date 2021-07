La piazza di IoApro: “Non siamo no vax, ma il green pass discrimina” (Di martedì 27 luglio 2021) "Non siamo No Vax, siamo per la libertà di scelta". È questo uno dei messaggi principali che hanno tentato di far passare i manifestanti, alcune centinaia, che hanno partecipato, oggi pomeriggio, alla protesta contro il green pass obbligatorio organizzata dal Movimento “IoApro", a Roma. "Con il green pass", dice un ristoratore, "mi troverò nella condizione di obbligare i miei dipendenti a vaccinarsi", e invece "è giusto che si scelga da soli". Quando si obietta che il governo vede il green pass come uno strumento ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 27 luglio 2021) "NonNo Vax,per la libertà di scelta". È questo uno dei messaggi principali che hanno tentato di farare i manifestanti, alcune centinaia, che hanno partecipato, oggi pomeriggio, alla protesta contro ilobbligatorio organizzata dal Movimento “", a Roma. "Con il", dice un ristoratore, "mi troverò nella condizione di obbligare i miei dipendenti a vaccinarsi", e invece "è giusto che si scelga da soli". Quando si obietta che il governo vede ilcome uno strumento ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Green Pass? No, grazie'. Torna in piazza domani a Roma il movimento IoApro, nato durante la pandemia per chiedere… - Agenzia_Ansa : 'No al Green pass', a Roma in piazza i manifestanti 'IoApro' #ANSA - MediasetTgcom24 : 'No Green pass', protesta del movimento 'IoApro' in piazza a Roma #greenpass - ingscostanzo : IN PIU' DI UN ANNO NON AVETE CHIAMATO UNA SOLO VOLTA GLI INTALIANI IN PIAZZA. @GiorgiaMeloni @matteosalvinimi direi… - MessinaMag : Sono circa 200 le persone riunite in piazza del Popolo per la manifestazione IoApro dei ristoratori contro le nuove… -