Jonathan Rea in MotoGP | ma chi glielo fa fare?

(Di martedì 27 luglio 2021)Rea passa in? la voce si sta facendo insistente nel paddock, soprattutto dopo che Garrett Gerloff ha deciso di rimanere in Superbike. Con il no del texano alla Yamaha Petronas, destinazione che sembrava scontata, è rispuntata fuori l’opzione del nordirlandese, come possibile sostituto di Valentino Rossi. Il diretto interessato non ha risposto direttamente ai rumors, ma ha commentato con un “never say never” che lascia presagire un’apertura. Ma la verità è che a Johnny non conviene lasciare la Superbike per lanciarsi nella classe regina. In queste poche righe, vi spieghiamo il motivo.Rea: perché è meglio che non ...

Advertising

STnews365 : Gp Olanda, Jonathan Rea vince e si riprende il primato Il nordilandese conquista il 13° successo della carriera ad… - fmimolise : DopoGP SBK: Jonathan Rea sbanca Assen [LIVE ORA]: Un micidiale Rea fa tripletta, Gerloff fa un disastro e Razgatlio… - lucapalladino93 : RT @sportal_it: Jonathan Rea dubbioso sul suo futuro - ilvalentini : @gponedotcom Dai che è pronto per il MotoGP: ha preso pure la patente - fmimolise : SBK 2021. GP d'Olanda: Jonathan Rea si impone nella Superpole Race di Assen: Il pilota della Kawasaki va in testa a… -

Ultime Notizie dalla rete : Jonathan Rea

An incident that immediately took out's main rival for the title, or rather Razgatlioglu, causing him to drop 37 points behind the Kawasaki #1 in the standings. Fortunately, #54 soon has ...Un incidente che ha tolto subito dalla scena il rivale più pericoloso perin chiave campionato, ovvero Razgatlioglu, facendolo sprofondare a - 37 in classifica dalla Kawasaki #1. ...Le tre gare olandesi hanno un solo padrone: con un fine settimana perfetto, Jonathan Rea monopolizza il primo gradino del podio di Assen, riportandosi in testa al campionato con ben 37 punti di vantag ...SBK: L'americano si prende tutta la responsabilità per quanto accaduto alla prima curva di Assen, la replica di Toprak: "Garrett ha fatto un brutto errore, non so perché abbia frenato così tardi" ...