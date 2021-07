Inter-Crotone (amichevole, 28 luglio ore 18:00): formazioni, quote, pronostici (Di martedì 27 luglio 2021) L’Inter costretta a rinunciare alla trasferta americana continua la preparazione in vista dell’inizio della stagione tra le mura di casa e stavolta ad Appiano Gentile il livello di difficoltà si alza. Dopo la Pergolettese al Suning Centre arriva il Crotone che a maggio ha salutato la serie A dopo un campionato deludente e riparte nella InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di martedì 27 luglio 2021) L’costretta a rinunciare alla trasferta americana continua la preparazione in vista dell’inizio della stagione tra le mura di casa e stavolta ad Appiano Gentile il livello di difficoltà si alza. Dopo la Pergolettese al Suning Centre arriva ilche a maggio ha salutato la serie A dopo un campionato deludente e riparte nella InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

Inter : ? | PRE SEASON Mercoledì alle 18 l'amichevole tra Inter e Crotone ?? - DiMarzio : #Calciomercato | #Crotone, si lavora con l'#Inter per #Satriano e Mulattieri. #Ternana, accordo raggiunto con il… - infobetting : Inter-Crotone (amichevole, 28 luglio ore 18:00): formazioni, quote, pronostici - internewsit : Inter, vigilia di lavoro in vista del Crotone: Lukaku in campo? - - dell_inter : @marifcinter è arrivato il momento di portare i punti di vantaggio di chi sappiamo noi da 12 a 18, era ora. Basta c… -