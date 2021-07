Il piano di Israele per tornare in classe (Di martedì 27 luglio 2021) La lotta al coronavirus del primo ministro israeliano, Naftali Bennett, segue un principio semplice: “Non danneggiare l’economia, non danneggiare l’istruzione e non avere un impatto negativo sulla vita quotidiana dei cittadini”. Vale a dire: fermarsi il meno possibile, a cominciare dalla scuola. E’ una scommessa importante e prima che gli istituti riaprano – le scuole ultraortodosse iniziano dall’8 agosto, tutte le altre il primo settembre – i ministri stanno provando a definire un piano, che di volta in volta, diventa meno ambizioso, soprattutto perché ostaggio dei litigi tra il ministro dell’Istruzione, Yifat Shasha-Biton, del partito Nuova speranza, e il ministro ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 27 luglio 2021) La lotta al coronavirus del primo ministro israeliano, Naftali Bennett, segue un principio semplice: “Non danneggiare l’economia, non danneggiare l’istruzione e non avere un impatto negativo sulla vita quotidiana dei cittadini”. Vale a dire: fermarsi il meno possibile, a cominciare dalla scuola. E’ una scommessa importante e prima che gli istituti riaprano – le scuole ultraortodosse iniziano dall’8 agosto, tutte le altre il primo settembre – i ministri stanno provando a definire un, che di volta in volta, diventa meno ambizioso, soprattutto perché ostaggio dei litigi tra il ministro dell’Istruzione, Yifat Shasha-Biton, del partito Nuova speranza, e il ministro ...

