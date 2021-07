Google permetterà di bloccare gli utenti che spammano su Drive

(Di martedì 27 luglio 2021) (foto: Unsplash)Internet è pieno di spam e contenuti offensivi, ma su alcune piattaforme si può evitarli meglio che su altre. Adesso però anche insi potrà evitare di essere sommersi di file indesiderati. Dopo essere stata annunciata a maggio,sta ora implementando ufficialmente la possibilità dile persone suche condividono spam. In un nuovo aggiornamento diWorkspace pubblicato la scorsa settimana, la società ha riconosciuto che mentremira a consentire alle persone di archiviare, condividere e ...

Advertising

mfpellegrini : Google risponde a Twitch e TikTok, integrando una funzionalità che permetterà di poter donare denaro senza uscire d… -

Ultime Notizie dalla rete : Google permetterà

Wired.it

... Steve Huffman (co - fondatore e CEO di Reddit) e GV (exVentures). Il giorno della ... È disponibile un'applicazione per Android (5.1 o superiore) e iOS (11 o superiore) che vidi ...SuEarth hanno, così, cominciato a visionare zone vicine alla loro residenza finché non ... Il valore della scoperta è elevato dato che lo studio dei fossilidi compiere nuove ...