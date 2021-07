Giustizia: Conte, 'confronto costruttivo con Draghi, io chiaro su posizione M5S' (Di martedì 27 luglio 2021) Roma, 27 lug. (Adnkronos) - Sulla riforma Cartabia c'è un confronto "costruttivo con Draghi, ma ho chiarito che la proposta come originariamente formulata pone problemi serissimi al Movimento". Lo ha detto, a quanto apprende l'Adnkronos, il capo politico in pectore del M5S Giuseppe Conte, incontrando i deputati M5S. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 luglio 2021) Roma, 27 lug. (Adnkronos) - Sulla riforma Cartabia c'è uncon, ma ho chiarito che la proposta come originariamente formulata pone problemi serissimi al Movimento". Lo ha detto, a quanto apprende l'Adnkronos, il capo politico in pectore del M5S Giuseppe, incontrando i deputati M5S.

