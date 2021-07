Esplosione in un impianto chimico a Leverkusen: c’è almeno un morto. E’ massima allerta (Di martedì 27 luglio 2021) Una fortissima Esplosione si è verificata a Leverkusen in Germania, dove un impianto chimico ha preso fuoco e un’enorme nube grigio-nera ha coperto il cielo. L’ufficio per la Protezione Civile ha comunicato di chiudere immediatamente tutte le finestre e di non uscire per nessuna ragione dalle abitazioni, questo ovviamente per il timore di fuoriuscita di gas pericolosi. Leggi anche -> Violenta Esplosione rade al suolo un palazzo nel centro di Madrid: almeno 2 morti e 8 feriti L’Esplosione che ha generato l’enorme nube nera, è avvenuto in uno degli ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 27 luglio 2021) Una fortissimasi è verificata ain Germania, dove unha preso fuoco e un’enorme nube grigio-nera ha coperto il cielo. L’ufficio per la Protezione Civile ha comunicato di chiudere immediatamente tutte le finestre e di non uscire per nessuna ragione dalle abitazioni, questo ovviamente per il timore di fuoriuscita di gas pericolosi. Leggi anche -> Violentarade al suolo un palazzo nel centro di Madrid:2 morti e 8 feriti L’che ha generato l’enorme nube nera, è avvenuto in uno degli ...

