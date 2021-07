Elenchi aggiuntivi GPS e graduatorie concorso straordinario pubblicate dopo il 25 luglio, chi si inserisce (Di martedì 27 luglio 2021) graduatorie GPS, Elenchi aggiuntivi alla prima fascia: le iscrizioni si sono chiuse domenica 25 luglio 2021 ore 23.59- Alcune graduatorie del concorso straordinario di cui al DD n. 510 del 23 aprile 2020 sono state pubblicate ieri e oggi, chi è autorizzato ad inserirsi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 27 luglio 2021)GPS,alla prima fascia: le iscrizioni si sono chiuse domenica 252021 ore 23.59- Alcunedeldi cui al DD n. 510 del 23 aprile 2020 sono stateieri e oggi, chi è autorizzato ad inserirsi. L'articolo .

Advertising

sindelicato : RT @orizzontescuola: Elenchi aggiuntivi GPS e graduatorie concorso straordinario pubblicate dopo il 25 luglio, chi si inserisce https://t.c… - orizzontescuola : Elenchi aggiuntivi GPS e graduatorie concorso straordinario pubblicate dopo il 25 luglio, chi si inserisce - ustampavda : Da oggi, martedì 27 luglio, via alla presentazione delle domande per gli elenchi aggiuntivi alle istituende graduat… - aostasera : Scuola, al via le domande per gli elenchi aggiuntivi alle graduatorie per le supplenze - Aostasera - ProDocente : Concorso discipline STEM, con graduatoria entro 31 luglio scioglimento riserva elenchi aggiuntivi prima fascia GPS -