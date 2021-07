Crotone, ufficiale l’arrivo di Mulattieri dall’Inter (Di martedì 27 luglio 2021) “Il Football Club Crotone comunica di aver acquisito dal Football Club Internazionale Milano, a titolo temporaneo, le prestazioni sportive del calciatore Samuele Mulattieri“. Questo il comunicato del Crotone che annuncia l’arrivo in prestito dell’attaccante classe 2000 Samuele Mulattieri. C’è spazio per una biografia: “Nato a la Spezia il 7 ottobre 2000, Samuele inizia la sua carriera nelle giovanili dello Spezia per poi debuttare in Prima squadra a 17 anni contro il Frosinone. Nell’estate 2018 viene acquistato dall’Inter dove in 2 stagioni mette subito in mostra le sue qualità. Una punta ... Leggi su sportface (Di martedì 27 luglio 2021) “Il Football Clubcomunica di aver acquisito dal Football Club Internazionale Milano, a titolo temporaneo, le prestazioni sportive del calciatore Samuele“. Questo il comunicato delche annunciain prestito dell’attaccante classe 2000 Samuele. C’è spazio per una biografia: “Nato a la Spezia il 7 ottobre 2000, Samuele inizia la sua carriera nelle giovanili dello Spezia per poi debuttare in Prima squadra a 17 anni contro il Frosinone. Nell’estate 2018 viene acquistatodove in 2 stagioni mette subito in mostra le sue qualità. Una punta ...

Advertising

_mn3mo : RT @marifcinter: UFFICIALE - Il Football Club Crotone comunica di aver acquisito dal Football Club Internazionale Milano, a titolo temporan… - grafuio : RT @marifcinter: UFFICIALE - Il Football Club Crotone comunica di aver acquisito dal Football Club Internazionale Milano, a titolo temporan… - grafuio : RT @SoloEsclusivInt: Ufficiale Mulattieri in prestito al Crotone. Domani sfiderà l’Inter ?? Buona fortuna Samuele ???? - psb_original : UFFICIALE, Crotone: arriva Mulattieri in prestito dall'Inter #SerieB - tcm24com : Ufficiale: l'Inter cede in prestito Mulattieri al Crotone #Mulattieri #Crotone #Inter -