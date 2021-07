Coronavirus in Toscana: morte 4 donne a Firenze e Arezzo, oggi 27 luglio. In calo i positivi: 271 (Di martedì 27 luglio 2021) Quattro morti per Coronavirus, oggi 27 luglio 2021, in Toscana. Si tratta di quattro donne che risiedevano a Firenze (3) e ad Arezzo (1) con età media di 82 anni. Mentre sono in calo i nuovi contagia: 271 (264 confermati con tampone molecolare e 7 da test rapido antigenico) con età media di 31 anni (36% ha meno di 20 anni, 32% tra 20 e 39 anni, 25% tra 40 e 59 anni, 5% tra 60 e 79 anni, 2% ha 80 anni o più). I contagiati toscani da inizio pandemia, salgono a 249.203 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 27 luglio 2021) Quattro morti per272021, in. Si tratta di quattroche risiedevano a(3) e ad(1) con età media di 82 anni. Mentre sono ini nuovi contagia: 271 (264 confermati con tampone molecolare e 7 da test rapido antigenico) con età media di 31 anni (36% ha meno di 20 anni, 32% tra 20 e 39 anni, 25% tra 40 e 59 anni, 5% tra 60 e 79 anni, 2% ha 80 anni o più). I contagiati toscani da inizio pandemia, salgono a 249.203 L'articolo proviene daPost.

