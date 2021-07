Conte: “La Dad si è protratta per troppo tempo, è una ferita per i nostri figli” (Di martedì 27 luglio 2021) "Noi dobbiamo fare di tutto, lo dico al ministro compentente e al governo, per consentire ai nostri studenti di ritornare in presenza. La dad protratta così a lungo è una ferita, un vulnus per i nostri figli, per i nostri giovani. La didattica a distanza si è protratta per troppo tempo" L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 27 luglio 2021) "Noi dobbiamo fare di tutto, lo dico al ministro compentente e al governo, per consentire aistudenti di ritornare in presenza. La dadcosì a lungo è una, un vulnus per i, per igiovani. La didattica a distanza si èper" L'articolo .

