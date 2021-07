Con la pandemia sono aumentati il traffico e lo sfruttamento dei minori (Di martedì 27 luglio 2021) Due ragazzi di 15 e 11 anni al lavoro in una miniera di cobalto nella Repubblica Democratica del Congo (foto: Sebastian Meyer /Getty Images)Nel mondo, una vittima su 3 del traffico di esseri umani è minorenne, una percentuale triplicata negli ultimi 15 anni e che riguarda prevalentemente bambine e adolescenti. L’ultimo report pubblicato da Save the Children, Piccoli schiavi invisibili, denuncia un peggioramento globale della condizione dei minori, con l’Europa che si colloca al primo posto per il maggior numero di bambini e adolescenti vittima di tratta e sfruttamento, mentre l’Italia è il paese con il più alto numero di persone sospettate ... Leggi su wired (Di martedì 27 luglio 2021) Due ragazzi di 15 e 11 anni al lavoro in una miniera di cobalto nella Repubblica Democratica del Congo (foto: Sebastian Meyer /Getty Images)Nel mondo, una vittima su 3 deldi esseri umani è minorenne, una percentuale triplicata negli ultimi 15 anni e che riguarda prevalentemente bambine e adolescenti. L’ultimo report pubblicato da Save the Children, Piccoli schiavi invisibili, denuncia un peggioramento globale della condizione dei, con l’Europa che si colloca al primo posto per il maggior numero di bambini e adolescenti vittima di tratta e, mentre l’Italia è il paese con il più alto numero di persone sospettate ...

riotta : Un leader politico che non si vaccina per inseguire una ciurma di voti negazionisti, scambia la tattica con la stra… - caritas_milano : Il #RedditodiCittadinanza è indispensabile al Paese. É una misura da migliorare per raggiungere chi è più in diffi… - GiovanniToti : A una delle tante assurde immagini catturate ieri nelle manifestazioni contro vaccini e #Greenpass, voglio risponde… - Cassuto2Clara : RT @gustinicchi: - KickOH : @DarioNardella @SaverioTommasi La solidarietà serve a nulla. Il problema serio è che lo avete fatto manifestare, co… -