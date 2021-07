Canottaggio, Gennaro Di Mauro: “Dovrò fare la gara della vita per entrare in finale” (Di martedì 27 luglio 2021) Gennaro Di Mauro ha riportato il singolo azzurro in semifinale alle Olimpiadi per la prima volta dopo ben trentatré anni di digiuno. L’azzurro, che nella sua batteria è giunto terzo alle spalle di Norvegia e Grecia, tra poche ore tornerà in acqua per il penultimo atto di questi Giochi di Tokyo 2021. Di Mauro sarà chiamato a realizzare una vera e propria impresa per riuscire a strappare il pass per l’atto conclusivo della manifestazione. Ad ogni modo, il risultato che otterrà in quest’Olimpiade il napoletano ha un’importanza relativa. Gennaro, infatti, è un ragazzo giovanissimo, che ha deve ... Leggi su oasport (Di martedì 27 luglio 2021)Diha riportato il singolo azzurro in semialle Olimpiadi per la prima volta dopo ben trentatré anni di digiuno. L’azzurro, che nella sua batteria è giunto terzo alle spalle di Norvegia e Grecia, tra poche ore tornerà in acqua per il penultimo atto di questi Giochi di Tokyo 2021. Disarà chiamato a realizzare una vera e propria impresa per riuscire a strappare il pass per l’atto conclusivomanifestazione. Ad ogni modo, il risultato che otterrà in quest’Olimpiade il napoletano ha un’importanza relativa., infatti, è un ragazzo giovanissimo, che ha deve ...

