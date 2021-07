Calciomercato Napoli, pressing per Vecino. L’Inter risponde così (Di martedì 27 luglio 2021) Calciomercato Napoli, azzurri sulle tracce di Vecino per rinforzare il centrocampo. Ecco la risposta del club nerazzurro Dopo l’infortunio di Diego Demme, il Napoli si muove sul mercato alla ricerca di un altro centrocampista. Tra i preferiti di Luciano Spalletti ci sarebbe soprattutto Matias Vecino, già allenato ai tempi delL’Inter. Come riportato da La Repubblica, gli azzurri stanno sondando il terreno per un prestito formula che però non piace ai nerazzurri che lo cederebbero solo a titolo definitivo. Vecino, inoltre, è ritenuto importante da Simone Inzaghi in ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 luglio 2021), azzurri sulle tracce diper rinforzare il centrocampo. Ecco la risposta del club nerazzurro Dopo l’infortunio di Diego Demme, ilsi muove sul mercato alla ricerca di un altro centrocampista. Tra i preferiti di Luciano Spalletti ci sarebbe soprattutto Matias, già allenato ai tempi del. Come riportato da La Repubblica, gli azzurri stanno sondando il terreno per un prestito formula che però non piace ai nerazzurri che lo cederebbero solo a titolo definitivo., inoltre, è ritenuto importante da Simone Inzaghi in ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli Il calciomercato del Napoli bloccato. Tifosi furiosi sul web Sul capo del Napoli, a sentire De Laurentiis pende sempre la spada di Damocle del fallimento , come se gli azzurri fossero costantemente destinati a scomparire. Mentre il resto dei club ...

Calciomercato Torino, sondaggi per Elmas e Ounas del Napoli Calciomercato Torino, i granata guardano in casa degli azzurri per rinforzarsi: nel mirino Adam Ounas ed Eljif Elmas Il Torino non vuole fermarsi a Marko Pjaca. L'arrivo del croato dalla Juventus è ...

Calciomercato Napoli: rinnovo Insigne, spunta una nuova soluzione Fantacalcio ® Pistocchi: “Spalletti? Ottimo lavoro in fase offesiva ma carente su un altro aspetto” “Hamsik p oteva restare? Chiaramente, contrariamente a quello che pensava Boniperti, il cambiamento delle metodiche di allenamento non ha accorciato le carriere. Il momento è molto difficile per il ca ...

Napoli: occhi su Zakaria, la MLS chiama Mertens Il #Napoli punta #Zakaria dopo l'infortunio di Demme. Kaio Jorge, accordo con la Juve per gennaio. Il brasiliano contattato dai bianconeri: affare possibile ...

