Calciomercato Inter | apertura del Cagliari per Nandez | la situazione

DiMarzio : #Calciomercato | Ora Inter e Juventus puntano Samuele #Vignato, trequartista classe 2004 del Chievo - DiMarzio : #Cagliari | Dopo l'incontro con l'#Inter, altro appuntamento per i rossoblù con un intermediario di #Nandez - Gazzetta_it : #Nandez, ritardato il rientro in Italia. Un buon segnale per l’@Inter - infoitsport : Calciomercato Live: Nandez-Inter, Nainggolan-Cagliari e Locatelli-Juventus, ci siamo - Bianca34874951 : RT @fcin1908it: Sky – Il Cagliari non molla Satriano: ecco la decisione dell’Inter -

, ancora stallo dopo il lungo summit di ieri per Nandez ma il Cagliari apre: c'è ottimismo. Nandez © Getty ImagesL'continua il pressing per Nahitan Nandez. Al momento la ...Sono giornate molto calde per quanto riguarda ildell'che deve dare ad Inzaghi una rosa competitiva per la prossima stagione. Infatti, i nerazzurri, dovranno intervenire in più ruoli per accontentare le richieste del nuovo ...I big del calcio arrivano nei ritiri ... La squadra bianconera punta anche a rinnovare con Dybala. L’Inter vuole convincere il Cagliari a lasciare andar via il centrocampista Uruguayano Nandez, con la ...Il piano della Juve per l’azzurro: cedere il difensore per arrivare alla richiesta del Sassuolo. Inter: si aspetta il sì per Nandez e Bellerin ...