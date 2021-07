Calcio: Lazio. Luis Alberto non basta, 1 - 1 col Padova ad Auronzo (Di martedì 27 luglio 2021) Dopo la rete di Della Latta per i veneti i biancocelesti pareggiano su rigore Auronzo DI CADORE - La Lazio chiude il ritiro di Auronzo di Cadore con un pareggio per 1 - 1 contro il Padova allo '... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 27 luglio 2021) Dopo la rete di Della Latta per i veneti i biancocelesti pareggiano su rigoreDI CADORE - Lachiude il ritiro didi Cadore con un pareggio per 1 - 1 contro ilallo '...

