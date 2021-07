Biden punta tutto sul Bif | il New Deal delle infrastrutture Con una sveglia mattutina

Leggi su formiche

(Di martedì 27 luglio 2021) Potere del compromesso. Se gli americani presto o tardi potranno assistere alla messa in opera del più grande investimento indai tempi del Newdi Franklin Delano Roosevelt, sarà per merito di un accordo storico tra Repubblicani e Democratici a monte di un piano che vale 1.200 miliardi di dollari. L’intesa, per la verità, è già in essere, anche se fragile. Ora però la Casa Bianca ha deciso di fare del compromesso coi Repubblicani l’ossatura del piano, in attesa del via libera del Congresso. Di qui, l’annuncio di Joeper il Bif, Bipartisan Infrastructure Framework, “il più grande investimento a lungo termine nelle ...