Bianchi si appella a docenti e studenti | “Vaccinatevi | un gesto semplice eppure potentissimo” VIDEO

Leggi su orizzontescuola

(Di martedì 27 luglio 2021)messaggio del ministro dell'Istruzione, Patrizio, per sensibilizzare la comunità scolastica alla vaccinazione in vista del ritorno in classe: "Stiamo lavorando per preparare il rientro in sicurezza a settembre. È un lavoro di squadra che richiama tutti alle proprie responsabilità, ognuna e ognuno può dare il proprio contributo. Questo è vaccinarsi, un" L'articolosi: “, un...