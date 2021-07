Accordo con Dazn, Tim replica all’Antitrust: decisione giovedì (Di martedì 27 luglio 2021) E’ previsto per giovedì prossimo il verdetto dell’Antitrust sull’Accordo tra Tim e Dazn sui diritti tv del calcio per il 2021-2024. Lo scrive Il Giornale, spiegando che la società guidata dall’ad Luigi Gubitosi ha presentato la sua relazione sui rilievi Antitrust, dato che l’Accordo con Dazn prevede che solo Tim possa avere la app della L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 27 luglio 2021) E’ previsto perprossimo il verdetto dell’Antitrust sull’tra Tim esui diritti tv del calcio per il 2021-2024. Lo scrive Il Giornale, spiegando che la società guidata dall’ad Luigi Gubitosi ha presentato la sua relazione sui rilievi Antitrust, dato che l’conprevede che solo Tim possa avere la app della L'articolo

romeoagresti : La #Juventus ha bloccato #KaioJorge: ora i bianconeri devono decidere se provare ad arrivare a un accordo - via ind… - Glongari : La #Juventus ha trovato un accordo con Kaio Jorge. Accordo totale con il giocatore e con il suo agente Bertolucci. #KaioJorge @tvdellosport - Glongari : EXCL - ??La #Juventus ha inviato una missiva ufficiale al #Santos per informare della sua volontà di trovare un acco… - gessica29481767 : @ProfCampagna Questa volta mi trovo a non essere d’accordo con lei. Vedere come si scatena la violenza contro altre… - Vittoriog82 : Per una volta sono d’accordo con la Morani. ???????????????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Accordo con G20 Clima ed Energia di Napoli, ecco tutti i documenti prodotti dal vertice internazionale 'G20 Clima ed Energia: dai grandi del Pianeta arriva il rilancio della missione comune per il clima e la transizione energetica con al centro le tecnologie pulite. Un accordo che vede tutti impegnati a lavorare in modo costruttivo per spianare la strada ad una COP26 di successo e per adottare una serie di risultati ambiziosi ...

Love is in the air anticipazioni: bacio proibito, scoppia la passione Ma cosa succederà? Eda Yildiz è una ragazza povera, proveniente da una famiglia umile con molti ... In un secondo momento, infatti, cambia idea e decide di accettare l'accordo. I due cominciano a ...

Calcio: Barone, speriamo presto accordo con Vlahovic ANSA Nuova Europa Prefettura di Pistoia. Tutela ambientale e della sicurezza stradale: proseguono i controlli interforze L’attività di controllo congiunto ha interessato alcune arterie stradali, in particolare la SR. 435 “Lucchese”, la SR. 436 “Variante del Fossetto” e Via del Redolone, nonché il territorio dei Comuni d ...

Calciomercato Roma, accordo con scambio | Monchi accelera Calciomercato Roma, accordo con scambio per un pezzo pregiato della Serie A e obiettivo giallorosso. Accelerata di Monchi ...

