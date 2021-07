Zelig | Claudio Bisio annuncia il ritorno e dice “Checco Zalone … “

Leggi su cityroma

(Di lunedì 26 luglio 2021)è uno dei programmi più amati di Mediaset in grado di strappare un sorriso a grandi e bambini. I più fedeli sostenitori di tale programma saranno molto contenti di sapere che proprio il prossimo autunno andranno in onda delle nuove e speciali puntate. A condurre sarà l’amatissimoil quale ha svelato di tornare dopo 10 anni in una nuova versione. Ma, quali sono state le parole espresse dal presentatore? IldiSono trascorsi 10 anni da quandoamatissimo conduttore televisivo ma ...