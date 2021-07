Un Posto al Sole Anticipazioni 27 luglio 2021: Torna l'incubo di Pietro Abbate. Si riaccende la sua sete di vendetta! (Di lunedì 26 luglio 2021) Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole della Puntata del 27 luglio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3, Pietro Abbate Torna alla riscossa mentre Serena deve rassegnarsi ad aver perso Filippo per sempre. Leggi su comingsoon (Di lunedì 26 luglio 2021) Vediamo insieme ledi Unaldella Puntata del 27. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3,alla riscossa mentre Serena deve rassegnarsi ad aver perso Filippo per sempre.

Advertising

MontiFrancy82 : @UPAS_Rai: LE ANTICIPAZIONI DELLE PUNTATE DAL 26 AL 30 LUGLIO - marialetiziama9 : RT @Micky25118853: @barbarab1974 Mai tante ambulanze in un posto di mare come quest'anno. Mi chiedo se ci sia una correlazione tra vaxxini-… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Un posto al sole cambia orario per la puntata di oggi, lunedì 26 luglio 2021 - Beatric04906159 : RT @Micky25118853: @barbarab1974 Mai tante ambulanze in un posto di mare come quest'anno. Mi chiedo se ci sia una correlazione tra vaxxini-… - LaFrauMi1 : Diverso, oggi, è chi non urla,non si vende per un posto al sole, chi vive il quotidiano con dignità e fa i conti co… -