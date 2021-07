Ultime Notizie Roma del 26-07-2021 ore 20:10 (Di lunedì 26 luglio 2021) Romadailynews radiogiornale informazione ben ritrovate l’ascolto dalla redazione e Gabriella Luigi in studio guardiamo con attenzione alle manifestazioni dei novacs che ricordo non erano autorizzate Anche perché sono stati usati i simboli ormai passati penso la stella di Davide così il Ministro dell’Interno Luciana lamorgese che poi ha ribadito vaccinarsi è fondamentale per superare questa pandemia tutti i provvedimenti del governo sono stati presi per tutelare la salute pubblica e perché la vera libertà e poter andare dove si vuole senza danneggiare gli altri queste le sue parole Intanto nei dati covid nelle Ultime 24 ore 3117 positivi 22 vittime alzo ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 26 luglio 2021)dailynews radiogiornale informazione ben ritrovate l’ascolto dalla redazione e Gabriella Luigi in studio guardiamo con attenzione alle manifestazioni dei novacs che ricordo non erano autorizzate Anche perché sono stati usati i simboli ormai passati penso la stella di Davide così il Ministro dell’Interno Luciana lamorgese che poi ha ribadito vaccinarsi è fondamentale per superare questa pandemia tutti i provvedimenti del governo sono stati presi per tutelare la salute pubblica e perché la vera libertà e poter andare dove si vuole senza danneggiare gli altri queste le sue parole Intanto nei dati covid nelle24 ore 3117 positivi 22 vittime alzo ...

fanpage : 'Per lavorare negli alberghi e nel settore ricettivo in generale bisogna essere vaccinati' C'è l'annuncio di Federa… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 3.117 i nuovi positivi e 22 le vittime nelle ultime 24 ore in Italia. Il tasso di positività sale… - fanpage : In Italia il 70% di terapie intensive e di morti è tra i non vaccinati. I dati parlano chiaro. - giulio_galli : RT @DomaniGiornale: ??EMERGENZA IN #SARDEGNA ?? Boschi, pascoli, case e aziende agricole inghiottite dalle fiamme con danni milionari. Nella… - DiEmergenza : ULTIME NOTIZIE: Il Molise passa da zona terra di siena bruciata (profonda) a zona carminio. -