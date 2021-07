Ufficiale | De Luca alla Triestina

(Di lunedì 26 luglio 2021) Giuseppe Deè un nuovo giocatore della. L’attaccante, svincolato, ha firmato con il club friulano. Questa la nota della formazione alabardata: “U.S.Calcio 1918 è lieta di comunicare di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giuseppe De. Il giocatore dopo aver svolto le visite mediche di rito, ha sottoscritto in questi minuti un contratto di durata biennale con l’Unione. Nato ad Angera (Va) l’11 ottobre 1991, 168 cm di statura, Giuseppe Deè un giocatore duttile che può giostrare in tutti i ruoli dell’attacco, da prima o seconda punta così come ...

U.S. Triestina Calcio 1918 è lieta di annunciare di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giuseppe De Luca. Il giocatore dopo aver svolto le visite mediche di rito, ha sottoscritto in questi minuti un contratto di durata biennale con l'Unione.