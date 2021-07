Traffico Roma del 26-07-2021 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 26 luglio 2021) Luceverdedove trovarti dalla redazione sul grande raccordo anulare bere lentamente in carreggiata esterna all’altezza dell’ardeatina in cittàora in via di smaltimento chiusa via Pico della Mirandola all’altezza di Piazzale Roberto Ardigò e al quartiere africano chiusura di largo Somalia per una voragine in direzione di piazza Gondar Ricordiamo lo sciopero Enav dalle 8 alle 20 lo sciopero del personale di terra della compagnia Emirates Cargo Plus dalle 10 alle 14 e del personale easyJet della durata di 12 ore dalle 8 alle 20 Durante gli scioperi sono le fasce orarie di tutela dalle 7 alle 10 dalle 18 alle 21 per informazioni sul proprio ...