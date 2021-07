Tommaso Zorzi e Rocco Siffredi, nuovo misterioso progetto insieme: “Lo scoprirete” (Di lunedì 26 luglio 2021) La carriera di Tommaso Zorzi prosegue a gonfie vele, tra un programma e l’altro; sembrerebbe che la tv non sappia fare a meno di lui. Il vincitore del GFVip si sta godendo le meritate vacanze ma ha annunciato un progetto con Rocco Siffredi. Vediamo di cosa si tratta. NUOVA COLLABORAZIONE Zorzi – Siffredi – L’influencer L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 26 luglio 2021) La carriera diprosegue a gonfie vele, tra un programma e l’altro; sembrerebbe che la tv non sappia fare a meno di lui. Il vincitore del GFVip si sta godendo le meritate vacanze ma ha annunciato uncon. Vediamo di cosa si tratta. NUOVA COLLABORAZIONE– L’influencer L'articolo

Advertising

fanpage : #TommasoZorzi contro Matteo Salvini: 'Mi fa pena' - CarmeLauretta : RT @MaryZorzopatica: @tommaso_zorzi Tommaso però la tua voce originale a livello di trash non scherza ???? - zustinexpIicit : scusate ma tommaso zorzi è davvero tutto questooo?? ?? - Unrequi51478358 : @MarcellaGrassi @tommaso_zorzi Ringrazio le persone che me lo hanno fatto scoprire. Mi hanno insegnato ad avere uno… - MarcellaGrassi : @Unrequi51478358 'La democrazia', 'Il comportamento', 'Cerco un gesto naturale', 'Il conformista' 'Si puo'' 'Far fi… -