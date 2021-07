Tokyo 2020 | la 4 x 100 sl è d’argento | staffetta nella storia

Leggi su italiasera

(Di lunedì 26 luglio 2021) L’Italia conquista l’argento alle Olimpiadi dicon la4×100 stile libero maschile, seconda in finale con il nuovo record italiano (3’10?11). Il quartetto azzurro (Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo) chiude alle spalle degli Stati Uniti che vincolo l’oro in 3’08”97. Bronzo all’Australia in 3’10”22. “E’ una gioia incredibile”, dicono in coro in 4 azzurri. “Non ci sono parole, non so descrivere questo momento, abbiamo scritto una bella pagina delladello sport italiano”, le parole di Zazzeri. “Sono felicissimo di far parte di questo gruppo: siamo uniti, ci siamo ...