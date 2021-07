(Di lunedì 26 luglio 2021) Il Ministero dell'Università, con la pubblicazione del DM n. 755/2021, ha dato il via al TFAVI, autorizzando gli Atenei ad attivare i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria per 22.000 posti. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : TFA sostegno VI ciclo, prove selettive e requisiti d’accesso. FAQ su diploma ITP e laurea più 24 CFU - SindacatoAsset : TFA Sostegno: pubblicati i bandi da parte degli atenei - zazoomblog : TFA sostegno Decreto pubblicato: corso di preparazione con simulazione prova preselettiva e sconto libri EDISES. Ap… - orizzontescuola : TFA sostegno, Decreto pubblicato: corso di preparazione con simulazione prova preselettiva e sconto libri EDISES. A… - MariarosariaGdL : Cosa fare di bello, in un torrido #SabatoDEstate? Io studio ?? #tfa #scuola #sostegno #sabato #24luglio… -

Ultime Notizie dalla rete : TFA sostegno

VI ciclo: il Ministero ha pubblicato il decreto n. 675 del 6 luglio con cui si attiva il nuovo ciclo di specializzazione per il conseguimento del titolo utile per l'insegnamento sui posti ...Il Coordinamento Nazionale Precari Scuola ha depositato in Senato nell'aprile 2020, un dossier di denuncia riguardo ile il problema dei docenti precari che richiedono percorsi di ...A spiegarci il perché è Ernesto Ciriaci, presidente del “MiSoS”, Movimento insegnanti di sostegno specializzati ... vacanti e quello di chi sta frequentando il quinto ciclo di Tfa si ha chiaro come ...Sono 890 i docenti in più che affiancheranno gli studenti con disabilità. Ad assegnarli, oltre ai 1.367 insegnanti di sostegno, è l’Ufficio scolastico regionale, con atto in deroga del vicedirettore B ...