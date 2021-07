Staffetta storica | Garozzo e Bacosi d' argento | Fede in difficoltà | la giornata azzurra a Tokyo

(Di lunedì 26 luglio 2021) Tre medaglie d'e un bronzo per gli atleti italiani alle Olimpiadi dinella terzadi gare. Ma accanto ai capolavori (su tutti l'nella4x100 stile libero), non ...

Record ? Miressi, Ceccon, Zazzeri e Frigo, sono loro i quattro eroi che hanno conquistato il primo podio olimpico per l'Italia nella4x100 stile libero , mettendosi al collo la medaglia d'..."Un fiorentino della Rari Nantes Florentia è stato decisivo per scrivere una paginadello ... vincitore, alle Olimpiadi di Tokyo, della medaglia d'argento nella4x100 stile libero. "...PAGELLE ITALIA OLIMPIADI TOKYO 26 LUGLIO Nazionale Italia softball, 6,5: hanno chiuso l'Olimpiade al sesto posto e senza vittorie, ma senza mai sfigurare. Il livello di questo sport al di fuori dei c ...Due medaglie d’argento targate Toscana alle Olimpiadi di Tokyo. Sono arrivate nella notte e portano la firma di Diana Bacosi, nello skeet, e di Lorenzo Zazzeri, nel nuoto. Diana Bacosi, 38 anni, tirat ...