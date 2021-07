Ruba mutandine e reggiseni | ladro seriale di biancheria intima femminile inchiodato da un video

Leggi su newnotizie

(Di lunedì 26 luglio 2021) Un 29enne è stato arrestato dopo tre furti in pochi giorni in abitazioni di donne, alle quali ha sottratto diversi capi di, probabilmente per poi indossarli lui stesso Undi. È questa l’accusa rivolta ad un uomo tratto in arresto dopo essere stato denunciato da tre donne di L'articolo NewNotizie.it.