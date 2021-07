Rosa Di Grazia trova l’amore con un ex tronista di Uomini e Donne? L’indiscrezione (Di lunedì 26 luglio 2021) Che tra Rosa Di Grazia e Deddy le cose non andassero più bene si era capito. Loro si erano conosciuti nella scuola di Amici di Maria De Filippi e sembravano indivisibili tanto che il cantante rimase malissimo quando la ballerina venne eliminata durante il corso del talent show. In tanti fan ci credevano ma qualcosa sembra essere comunque andato diversamente. Almeno rispetto a quello che pensavano tanti telespettatori. E mentre Deddy è riuscito ad esibirsi nel suo primo concerto dal vivo, Rosa Di Grazia è invece al centro dell’attenzione della cronaca Rosa. La danzatrice tutt’altro che apprezzata dalla ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 26 luglio 2021) Che traDie Deddy le cose non andassero più bene si era capito. Loro si erano conosciuti nella scuola di Amici di Maria De Filippi e sembravano indivisibili tanto che il cantante rimase malissimo quando la ballerina venne eliminata durante il corso del talent show. In tanti fan ci credevano ma qualcosa sembra essere comunque andato diversamente. Almeno rispetto a quello che pensavano tanti telespettatori. E mentre Deddy è riuscito ad esibirsi nel suo primo concerto dal vivo,Diè invece al centro dell’attenzione della cronaca. La danzatrice tutt’altro che apprezzata dalla ...

