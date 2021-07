Rogo nell' Oristanese | fiamme ancora attive | in volo 7 Canadair

(Di lunedì 26 luglio 2021) commenta Prosegue il lavoro del Corpo forestale, dei vigili del fuoco, della Protezione civile e deintari per arginare il devastanteche ormai da oltre 60 ore sta cancellando i boschi del ...

enpaonlus : Vasto rogo nell'Oristanese, evacuate 400 persone da Cuglieri - Sardegna - - Agenzia_Ansa : Un vasto incendio alle porte di Santu Lussurgiu, nell'Oristanese, sta lambendo il centro abitato e sono già 60 le p… - Agenzia_Ansa : Rogo nell'Oristanese: notte di fuoco a Santu Lussurgiu Centinaia di persone evacuate nel Montiferru #ANSA - robdeangeliss : Rogo nell'Oristanese: bruciati 20mila ettari di boschi, uliveti e campi coltivati - Marilenapas : RT @Agenzia_Ansa: VIDEO | Rogo nell'Oristanese, Solinas: 'Secoli di storia ambientale andati in fumo'. Il presidente della Regione Sardegna… -

Leggi anche Incendi'Oristanese, fiamme in 10 centri abitati: oltre 1500 sfollati e 20mila ... La notte scorsa i bagliori delhanno illuminato la montagna dietro la cittadina: 'sembrava di ...Il'oristanese non è solo una catastrofe ambientale, sociale ed economica, ma ha determinato migliaia di sfollati e ucciso tanti animali. Leggi anche > La Sardegna brucia, l'olivastro ...L’incendio è stato appiccato intorno alle 4. Qualcuno ha versato del liquido infiammabile all’interno degli uffici del titolare e all’esterno nell’area della terrazza e appiccato il rogo è fuggito. Le ...Prosegue senza sosta il lavoro di Corpo forestale, dei vigili del fuoco, della Protezione civile e dei volontari per arginare il devastante rogo che ormai da 60 ore sta cancellando i boschi del Montif ...