Riforma Cartabia, l’apertura di Draghi alla proposta di Conte: stop all’improcedibilità per i processi di mafia e terrorismo (Di lunedì 26 luglio 2021) Il punto d’incontro tra Draghi e Cartabia (da un lato) e il Movimento 5 stelle col suo presidente in pectore Giuseppe Conte (dall’altro) può arrivare su un concetto semplice: nessuna improcedibilità nei giudizi su reati di mafia e terrorismo. All’inizio della settimana decisiva per la Riforma della giustizia – il cui arrivo in Aula alla Camera è fissato a venerdì – un retroscena di Repubblica dà l’accordo per fatto: nell’elenco dei reati per cui la “ghigliottina” non vale, oltre a quelli puniti con l’ergastolo, entrano le fattispecie di criminalità organizzata di stampo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 luglio 2021) Il punto d’incontro tra(da un lato) e il Movimento 5 stelle col suo presidente in pectore Giuseppe(dall’altro) può arrivare su un concetto semplice: nessuna improcedibilità nei giudizi su reati di. All’inizio della settimana decisiva per ladella giustizia – il cui arrivo in AulaCamera è fissato a venerdì – un retroscena di Repubblica dà l’accordo per fatto: nell’elenco dei reati per cui la “ghigliottina” non vale, oltre a quelli puniti con l’ergastolo, entrano le fattispecie di criminalità organizzata di stampo ...

Advertising

fattoquotidiano : Riforma Cartabia, Cascini (Area): “Metà dei processi in fumo, è matematica. Il Governo non metta la fiducia prima d… - bendellavedova : .@Piu_Europa sosterrà la riforma Cartabia, perché è un passo nella direzione necessaria. Conte e il M5S devono rass… - fattoquotidiano : L'OCSE CI OSSERVA L’Italia che sta per varare la riforma Cartabia sulla Giustizia è sotto osservazione [IL REPORT -… - Matteo07294851 : RT @fforzano: Mi sfugge la logica secondo cui la riforma Cartabia serve ad 'attrarre investimenti stranieri'. Perché qualcuno dovrebbe corr… - TrentinQ : Ma #Travaglio parlaVa di #Giustizia e #prescrizione alla festa di @articoloUnoMDP, che ha votato con Speranza la ri… -