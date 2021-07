Pippo Baudo racconta “La Grande Opera all’Arena di Verona”

(Di lunedì 26 luglio 2021) Dal domani, martedì 27 luglio, e per tre martedì, andrà in onda in prima serata su Rai 3 “Ladita dae Antonio Di Bella”, un ciclo di tre speciali appuntamenti per portare idealmente il pubblico televisivo dentro l’Arena dia vivere con passione la! Nella prima serata di domani andrà in onda “Cavalleria Rusticana”, il secondo appuntamento, martedì 3 agosto, sarà dedicato a “Pagliacci” e martedì 10 agosto sarà la volta dell’“Aida”, proprio nel giorno ...

