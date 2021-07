Oppo A91 | smartphone di fascia media ai migliori prezzi del Web

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 luglio 2021) Se state cercando unodalle buone caratteristiche tecniche a un prezzo inferiore ai 300 euro, potreste prendere in considerazione loA91. Sul Web infatti è possibile acquistarlo a un prezzo di 224 euro anziché 329 euro su Euronics, mentre su Comet lo troviamo a un prezzo leggermente più alto, 229 euro. Loin questione è di ottima fattura, con un design curato e gradevole anche se forse non particolarmente originale e un frontale dominato dall’ampio display da 6,4 pollici di tipo AMOLED, una rarità in questadi prezzo, con risoluzione di 2400 x 1080 pixel, la ...