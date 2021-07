Olimpiadi Tokyo, argento storico per l’Italia nella 4×100 stile libero: è la prima in assoluto. Bronzo per Martinenghi nei 100 rana. La cronaca della notte (Di lunedì 26 luglio 2021) notte di medaglie per l’Italia e di sorprese in questa grande notte per il nuoto azzurro. Vincere un argento nella 4×100 stile libero maschile è un marchio di qualità clamorosa per il nostro movimento. Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo sono secondi in 3.10.11 dietro solo agli Stati Uniti di Caleb Dressel, che devono davvero dare tutto per batterci in una gara dove loro hanno quasi sempre dominato a livello olimpico. È una grande pagina dello sport italiano, qualcosa che non era mai successo. Da qui si parte solo per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 luglio 2021)di medaglie pere di sorprese in questa grandeper il nuoto azzurro. Vincere unmaschile è un marchio di qualità clamorosa per il nostro movimento. Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo sono secondi in 3.10.11 dietro solo agli Stati Uniti di Caleb Dressel, che devono davvero dare tutto per batterci in una gara dove loro hanno quasi sempre dominato a livello olimpico. È una grande pagina dello sport italiano, qualcosa che non era mai successo. Da qui si parte solo per ...

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Tokyo Altri 16 positivi al covid ...Olimpicidi Tokyo 2020, secondo quanto annunciato dagli organizzatori. Nel gruppo dei nuovi positivi, tutti non giapponesi, fanno parte 3 atleti. Il totale dei casi di Covid - 19 legati alle Olimpiadi ...

Judo: Basile fuori al primo turno Fabio Basile subito fuori dalle Olimpiadi di Tokyo 2020. L'azzurro, oro del judo a Rio, ha perso al primo turno della nuova categoria ( - 77 chili) con il coreano An Changrim, al golden score.

Tokyo 2020, altre due medaglie oggi per l'Italia - Tokyo 2020 Agenzia ANSA Tokyo 2020 diretta: nuoto storico. Staffetta 4x100 medaglia d'argento. Martinenghi bronzo Tokyo, 26 luglio 2021 - Una notte epica per il nuoto italiano, che nelle Olimpiadi di Tokyo 2020 porta a casa due medaglie pesantissime: ad aprire le danze il bronzo di Nicolò Martinenghi nei 100 ...

La Carraro rimonta: è in finale nei 100 rana. Ceccon per una medaglia nei 100 dorso Reed ha aggiunto: "Sono così entusiasta di avere l'opportunità di rappresentare il nostro paese e di far parte del Team Usa a Tokyo (Rai Sport) Bene Australia. ITALIANI IN GARA OLIMPIADI TOKYO 2020: ...

