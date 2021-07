Norvegia | un meteorite squarcia il cielo tra la paura dei cittadini | Video

(Di lunedì 26 luglio 2021) Il, ripreso da una telecamera di servizio del porto di Holmestrand in, ritrae un grandeche, passando ad alta velocità su tutta la, ha illuminato la notte creando il panico generale tra la popolazione. Secondo le testimonianze, la pressione esercitata dalla "palla di fuoco", sarebbe riuscita a spalancare porte e finestre delle case nelle vicinanze. Ilè stato avvistato in gran parte dellameridionale e persino in Svezia poco dopo l'una del mattino. FranaLe immagini di una terribile e gigantesca frana ...

Nella notte scorsa i cittadini di Oslo, capitale della, hanno assistito al passaggio di ungigantesco. Esso non ha causato danni e si è inabissato nelle foreste attorno alla città. ...Secondo le testimonianze, il bagliore delera visibile in gran parte dellameridionale e persino in Svezia poco dopo l'una di notte: gli esperti ipotizzano che alcune parti del ...Un gigantesco meteorite è sfrecciato nei cieli della Norvegia lo scorso sabato notte "aprendo porte e finestre". Guarda il video su RDS ...Nella notte scorsa i cittadini di Oslo, capitale della Norvegia, hanno assistito al passaggio di un meteorite gigantesco. Esso non ha causato danni e si è inabissato nelle foreste attorno alla città.