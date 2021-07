Milan | un giovane pronto a lasciare | due squadre tedesche su di lui

(Di lunedì 26 luglio 2021) L’esterno norvegese Jens Petter Hauge è ormai ai margini del progetto rossonero. Ilda una parte pensa a monetizzare con la sua cessione, dall’altra il giocatore cerca un’ulteriore piazza per potersi rilanciare e per poter tornare centrale nella sua Nazionale., quante richieste per l’esterno offensivo C’è una novità nel mercato rossonero. Oltre all’Eintracht Francoforte, si è infatti inserita un’altra pretendente tedesca, il Wolsfburg. Come riporta la Gazzetta dello Sport, i “Lupi” avrebbero dalla loro parte la presenza certa in Champions League, a differenza dei biancorossi, che si devono accontentare dell’Europa League. Il ...

... al quale dovrebbe aggiungersi l'innesto di un'altra punta, che potrebbe essere Kaio Jorge ,... Al centro dei desideri di Atalanta ec'è infatti Mikkel Damsgaard , talentino classe 2001 ...... con ilche era pronto a blindarlo e lanciarlo in prima squadra. Ma tra infortuni, un ... Nonostante laetà Mastour è però già da considerarsi una promessa mancata. Quanti sono lontani i ...Un pre-campionato fin qui molto convincente per Tommaso Pobega con la maglia del Milan. Dopo un'ottima annata allo Spezia, ora per il giovane ...Mancano solo i dettagli per centrocampista croato Basic, mentre per la Lazio si fa più difficile la strada per arrivare a Brandt del Borussia Dortmund. Nessuna offerta ancora per Correa, sempre calda ...