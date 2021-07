Medico partecipa alla manifestazione no-pass, rischia la radiazione: "Ero lì per informare" (Di lunedì 26 luglio 2021) rischia fino alla radiazione Luigi Garavelli , il primario di Malattie Infettive dell’ospedale Maggiore di Novara nella bufera per aver partecipato alla manifestazione "no pass" di Alessandria. Dopo... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 26 luglio 2021)finoLuigi Garavelli , il primario di Malattie Infettive dell’ospedale Maggiore di Novara nella bufera per averto"no" di Alessandria. Dopo...

