L’operaio licenziato dall’ex Ilva per un post FB sulla fiction della Ferilli va reintegrato perché «il fatto non sussiste» (Di lunedì 26 luglio 2021) Riccardo Cristello, il dipendente licenziato per post Facebook, ha impugnato il provvedimento dell’ex Ilva e ha vinto. Quell’azienda che l’aveva accusato di aver denigrato il suo nome con un post Facebook ora è costretta, dopo la sentenza sul caso, a reintegrare il dipendente licenziato e a risarcire «il danno mediante il pagamento in favore del dipendente di un’indennità pari alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione, oltre rivalutazione e interessi, nei limiti di legge». LEGGI ANCHE >>> Un ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 26 luglio 2021) Riccardo Cristello, il dipendenteperFacebook, ha impugnato il provvedimento dell’exe ha vinto. Quell’azienda che l’aveva accusato di aver denigrato il suo nome con unFacebook ora è costretta, dopo la sentenza sul caso, a reintegrare il dipendentee a risarcire «il danno mediante il pagamento in favore del dipendente di un’indennità pari alla retribuzione globale didal giorno del licenziamento sino a quelloeffettiva reintegrazione, oltre rivalutazione e interessi, nei limiti di legge». LEGGI ANCHE >>> Un ...

