L’infortunio di Demme cambia il mercato del Napoli. Fabian Ruiz diventa incedibile. Il sostituto già in casa. (Di lunedì 26 luglio 2021) L’infortunio di Diego Demme è più serio del previsto. Il centrocampista italo-tedesco, si è infortunato durante l’amichevole contro la Pro Vercelli e potrebbe restare fuori per 2/3 mesi. Demme salterà almeno una decina di gare, così Fabian Ruiz diventa incedibile. Il centrocampista andaluso era uno dei due “sacrificabili sul mercato”, l’altro è koulibaly. Con il tedesco fuori da giochi Spalletti si ritrova con tre centrocampisti, se dovesse partire anche Fabian sarebbero problemi seri. Fabian Ruiz ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 26 luglio 2021)di Diegoè più serio del previsto. Il centrocampista italo-tedesco, si è infortunato durante l’amichevole contro la Pro Vercelli e potrebbe restare fuori per 2/3 mesi.salterà almeno una decina di gare, così. Il centrocampista andaluso era uno dei due “sacrificabili sul”, l’altro è koulibaly. Con il tedesco fuori da giochi Spalletti si ritrova con tre centrocampisti, se dovesse partire anchesarebbero problemi seri....

