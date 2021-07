I 5 stelle aprono al "lodo Cartabia" sulla giustizia (Di lunedì 26 luglio 2021) “Accolgo positivamente la notizia Dell’apertura della ministra della giustizia, marta Cartabia, in merito alla questione dell’improcedibilità per i reati di mafia e di terrorismo. Sin dal principio, noi del movimento 5 stelle abbiamo segnalato l’esistenza di problemi tecnici legati alla riforma, soprattutto in tema di sicurezza nazionale, un tema quest’ultimo su cui sono arrivati numerosi rilievi da parte di esperti e addetti ai lavori”. Lo afferma eugenio saitta, capogruppo m5s in commissione giustizia alla camera. “L’auspicio, al di là del caso dei procedimenti per reati di mafia e di terrorismo, è che si possa arrivare ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 26 luglio 2021) “Accolgo positivamente la notizia Dell’apertura della ministra della, marta, in merito alla questione dell’improcedibilità per i reati di mafia e di terrorismo. Sin dal principio, noi del movimento 5abbiamo segnalato l’esistenza di problemi tecnici legati alla riforma, soprattutto in tema di sicurezza nazionale, un tema quest’ultimo su cui sono arrivati numerosi rilievi da parte di esperti e addetti ai lavori”. Lo afferma eugenio saitta, capogruppo m5s in commissionealla camera. “L’auspicio, al di là del caso dei procedimenti per reati di mafia e di terrorismo, è che si possa arrivare ...

Advertising

massimosab : RT @italianelcuore3: I 5 stelle aprono al 'lodo Cartabia' sulla giustizia ???????????? retromarcia da poltrone incollate ai culi ? ?? ?@Mov5Stell… - italianelcuore3 : I 5 stelle aprono al 'lodo Cartabia' sulla giustizia ???????????? retromarcia da poltrone incollate ai culi ? ?? ?… - davimar5280 : RT @HuffPostItalia: I 5 stelle aprono al 'lodo Cartabia' sulla giustizia - HuffPostItalia : I 5 stelle aprono al 'lodo Cartabia' sulla giustizia - Filocre1 : @petergomezblog Non è proprio così. Non aprono a Conte ma ad alcune correzioni. Non nominate sempre il passante capo dei 5 Stelle. -