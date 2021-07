Goldman Sachs e Morgan Stanley vedono forte rimbalzo per l’economia dell’Eurozona: “Variante Delta è un rischio gestibile” (Di lunedì 26 luglio 2021) Le banche d’affari Goldman Sachs e Morgan Stanley vedono un forte rimbalzo dell’economia dell’Eurozona nel secondo trimestre dell’anno. E stimano che anche i mesi successivi saranno caratterizzati da una crescita forte, nonostante la Variante Delta. Questo mentre, in Italia, il centro studi di Confindustria ostenta cautela sostenendo che l’aumento dei contagi in varie parti d’Europa pone “nuovi rischi di raffreddamento dell’attività, specie nel turismo e in particolare da agosto, sia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 luglio 2021) Le banche d’affariundelnel secondo trimestre dell’anno. E stimano che anche i mesi successivi saranno caratterizzati da una crescita, nonostante la. Questo mentre, in Italia, il centro studi di Confindustria ostenta cautela sostenendo che l’aumento dei contagi in varie parti d’Europa pone “nuovi rischi di raffreddamento dell’attività, specie nel turismo e in particolare da agosto, sia ...

