Conor McGregor si è comprato la Lamborghini delle barche a motore

Se qualcuno come Conor McGregor volesse comprare un'imbarcazione per divertirsi sul mare, di certo non opterebbe per un kayak. E infatti il campione di di MMA ha deciso di viziarsi con una sorta di supercar da corsa in versione motoscafo. E non abbiamo usato parole a caso. Il modello di barca scelto da Conor McGregor è infatti il Tecnomar for Lamborghini 63. Progettato per soddisfare gli stessi standard di qualità e potenza dei veicoli del produttore italiano di auto, il Lamborghini 63 è un motoscafo che ha tutti i comfort del mondo, ma senza perdere un millesimo di velocità.

