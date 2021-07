Clima: uno studio sul raffreddamento dell’alta atmosfera (Di lunedì 26 luglio 2021) L’analisi dei dati satellitari sul Clima individua un fenomeno a lungo sospettato: il raffreddamento dell’alta atmosfera. Clima: cosa dice lo studio? Se il riscaldamento globale sulla superficie terrestre è ben studiato e misurato, ciò che accade un po’ più in alto non è ancora supportato da dati univoci. La teoria degli studiosi è che, in Leggi su periodicodaily (Di lunedì 26 luglio 2021) L’analisi dei dati satellitari sulindividua un fenomeno a lungo sospettato: il: cosa dice lo? Se il riscaldamento globale sulla superficie terrestre è ben studiato e misurato, ciò che accade un po’ più in alto non è ancora supportato da dati univoci. La teoria deglisi è che, in

Advertising

GiorgioAntonel1 : RT @LuigiGallo15: I nuovi disastri sono frutto di posizioni moderate, cambiamole ora In Sardegna 20 mila ettari di bosco andati in fumo. Si… - GiovaSannino : Vietato esprimere il proprio pensiero e vietato ospitare punti di vista non allineati al piattume mediatico-politic… - FlaviaLiChiavi : RT @ReRebaudengo: Abbiamo il dovere di trasmettere ai bambini di oggi la cultura della #sostenibilità. Il clima è cambiato, rendiamo consap… - ildelfinogiulio : RT @Antonio_Morr: @vitalbaa @ildelfinogiulio @claudiomontar @gloquenzi @DslLorenzo @runner_me_ Sarà anche fastidiosa, ma è uno dei pochi pu… - Antonio_Morr : @vitalbaa @ildelfinogiulio @claudiomontar @gloquenzi @DslLorenzo @runner_me_ Sarà anche fastidiosa, ma è uno dei po… -