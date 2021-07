Catania, un calciatore e due membri del gruppo squadra positivi al Covid-19. La nota (Di lunedì 26 luglio 2021) Ecco la nota del Catania che annuncia la positività di alcuni elementi del gruppo squadra:“Il Catania rende noto che, a seguito dei più recenti test molecolari effettuati in ritiro, è emersa la positività al Covid-19 di un calciatore e di altri due componenti del gruppo 1 (gruppo squadra), tutti immediatamente posti in isolamento secondo le direttive ministeriali e federali. Il club ha prontamente avvisato le autorità sanitarie competenti e si è tempestivamente adeguato alle disposizioni ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 26 luglio 2021) Ecco ladelche annuncia latà di alcuni elementi del:“Ilrende noto che, a seguito dei più recenti test molecolari effettuati in ritiro, è emersa latà al-19 di une di altri due componenti del1 (), tutti immediatamente posti in isolamento secondo le direttive ministeriali e federali. Il club ha prontamente avvisato le autorità sanitarie competenti e si è tempestivamente adeguato alle disposizioni ...

