Cara Gemma (Di lunedì 26 luglio 2021) Una donna. Moglie e madre. Ostilità politica. Beni confiscati. La fuga, incinta. Una malsana palude per rifugio. Un Trecento feroce. Un'epoca illuminata e splendente. Castelli, fede e scomuniche. Sposa per amore. Vedova bianca a trent'anni. Mamma di quattro figli. Firenze, duelli e fazioni. Una rivale idealizzata e angelicata. Lei vera, di carne e sangue. L'altra di rarefatta bellezza. Lui sospettoso, spigoloso e ambizioso, un sognatore esaltato divenuto leggenda. Lei rimasta nell'ombra. Un matrimonio come tanti. La presenza ingombrante dell'altra, defunta ma viva nella mente del marito. Un triangolo insolito. Dante, storicamente Sommo. Beatrice, immortale nella storia.

