Bargiggia: “La Juve su Manolas. Per 15 Milioni De laurentiis lo cede” (Di lunedì 26 luglio 2021) La Juventus pensa a Kostas Manolas del Napoli. Secondo Paolo Bargiggia i bianconeri sono interessati al difensore greco del Napoli. Il giornalista ed esperto di calciomercato ai microfoni della trasmissione Il Sogno nel Cuore, in onda sulle frequenze di 1 Station Radio ha rivelato il retroscena di mercato: “In casa Juventus “si è parlato di Kostas Manolas del Napoli. Non è una trattativa, ma posso dirvi che, per 15 Milioni di euro, il Napoli potrebbe seriamente lasciarlo partire. Voglio essere onesto: non è una cosa che va vista in chiave smobilitazione, però è una notizia concreta ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 26 luglio 2021) Lantus pensa a Kostasdel Napoli. Secondo Paoloi bianconeri sono interessati al difensore greco del Napoli. Il giornalista ed esperto di calciomercato ai microfoni della trasmissione Il Sogno nel Cuore, in onda sulle frequenze di 1 Station Radio ha rivelato il retroscena di mercato: “In casantus “si è parlato di Kostasdel Napoli. Non è una trattativa, ma posso dirvi che, per 15di euro, il Napoli potrebbe seriamente lasciarlo partire. Voglio essere onesto: non è una cosa che va vista in chiave smobilitazione, però è una notizia concreta ...

