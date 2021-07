Assassin’s Creed Valhalla si espande con l’Assedio di Parigi (Di lunedì 26 luglio 2021) Ubisoft annuncia che la nuova principale espansione di Assassin’s Creed® Valhalla, l’Assedio di Parigi, sarà disponibile dal 12 agosto. La Stagione 3, la Stagione di Sigrblot, comprende ricompense esclusive e attività accessibili a tutti i giocatori. Il Festival di Sigrblot sarà live per tutti da giovedì 29 luglio fino al 19 agosto. Ambientata in Francia, questa nuova avventura vedrà Eivor avviarsi su un percorso pericoloso, pieno di avvincenti avventure attraverso la campagna francese verso una delle più famigerate battaglie di conquista della storia vichinga. Il giocatore potrà scoprire nuove armi, ... Leggi su gamerbrain (Di lunedì 26 luglio 2021) Ubisoft annuncia che la nuova principale espansione didi, sarà disponibile dal 12 agosto. La Stagione 3, la Stagione di Sigrblot, comprende ricompense esclusive e attività accessibili a tutti i giocatori. Il Festival di Sigrblot sarà live per tutti da giovedì 29 luglio fino al 19 agosto. Ambientata in Francia, questa nuova avventura vedrà Eivor avviarsi su un percorso pericoloso, pieno di avvincenti avventure attraverso la campagna francese verso una delle più famigerate battaglie di conquista della storia vichinga. Il giocatore potrà scoprire nuove armi, ...

