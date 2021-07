Amanda Knox, botta e risposta con Gaia Zorzi su Twitter: "Sei piena di rabbia e risentimento" (Di lunedì 26 luglio 2021) botta e risposta tra Amanda Knox e Gaia Zorzi dopo che l'americana aveva ironizzato su Twitter sull'omicidio di Meredith Kercher e sulla sua permanenza in Italia. Amanda Knox e Gaia Zorzi litigano su Twitter: botta e risposta tra le due ragazze per un post dove l'americana ha ironizzato sulla sua detenzione in Italia e l'omicidio di Meredith Kercher. "Racconta una storia horror in cinque parole", rispondendo a questa domanda su Twitter ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 26 luglio 2021)tradopo che l'americana aveva ironizzato susull'omicidio di Meredith Kercher e sulla sua permanenza in Italia.litigano sutra le due ragazze per un post dove l'americana ha ironizzato sulla sua detenzione in Italia e l'omicidio di Meredith Kercher. "Racconta una storia horror in cinque parole", rispondendo a questa domanda su...

x_juanstylvato5 : RT @Whiteyeice: Spaventoso e vomitevole che Amanda Knox sia una sorta di celebrità in America. E lei schifosa che fa la vittima della situa… - CronacaSocial : Amanda Knox nella bufera: il web insorge contro di lei: 'Indimenticabile studio all'estero in Italia' ??… - lapescadielio : RT @petricvre: comunque il problema dei vari tweet di amanda knox non è tanto che secondo l’opinione pubblica è colpevole (anche perché è s… - DonnaGlamour : Amanda Knox risponde a Gaia Zorzi: “Terribile essere così piena di rabbia e risentimento” - Radio105 : L'ironia a volte è fuori luogo???? #AmandaKnox -