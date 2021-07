“Abusi sessuali sui ragazzi di una scuola media”: arrestato bidello 56enne nel Bresciano (Di lunedì 26 luglio 2021) Un bidello di 56 anni è stato arrestato con le accuse di atti sessuali con minori, corruzione di minorenni e tentata prostituzione minorile. L’uomo lavorava in una scuola media statale in un paese in provincia di Brescia. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il 56enne adescava i ragazzini che frequentavano la scuola. Alcuni Abusi avvenivano anche nella casa dove viveva con la madre anziana. Le presunte vittime hanno confermato gli Abusi durante gli interrogatori protetti. Il bidello è stato posto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 luglio 2021) Undi 56 anni è statocon le accuse di atticon minori, corruzione di minorenni e tentata prostituzione minorile. L’uomo lavorava in unastatale in un paese in provincia di Brescia. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, iladescava ini che frequentavano la. Alcuniavvenivano anche nella casa dove viveva con la madre anziana. Le presunte vittime hanno confermato glidurante gli interrogatori protetti. Ilè stato posto ...

